Магнитные бури 16 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 16 апреля?
В Центре исследований космической погоды предупреждают, что в четверг, 16 апреля, прогнозируются магнитные бури средней интенсивности, которые могут повлиять на самочувствие зависимых от метеорологических условий людей.возмущения ожидаются в утреннее и дневное время, ближе к вечеру ситуация стабилизируется, однако последствия могут ощущаться вплоть до наступления ночи.
Солнечная погода 16 апреля:
- Вероятность магнитных бурь – 18%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь, постарайтесь хорошо поспать накануне, не употребляйте тяжелой пищи и спиртных напитков, держите при себе средства, способные снизить давление и устранить мигрень.
Напомним,