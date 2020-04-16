Магнитные бури 16 апреля 2020: чего ожидать украинцам

16 апреля 2020 00:40 Алла Лысак
Магнитные бури 16 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 16 апреля?

В Центре исследований космической погоды предупреждают, что в четверг, 16 апреля, прогнозируются магнитные бури средней интенсивности, которые могут повлиять на самочувствие зависимых от метеорологических условий людей. 

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Магнитные возмущения ожидаются в утреннее и дневное время, ближе к вечеру ситуация стабилизируется, однако последствия могут ощущаться вплоть до наступления ночи.

Солнечная погода 16 апреля:                           

  • Вероятность магнитных бурь – 18%;      
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем вам свериться с прогнозом магнитных бурь на апрель, чтобы своевременно узнавать о возможных возмущениях поля и прибегать к профилактике. 

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь, постарайтесь хорошо поспать накануне, не употребляйте тяжелой пищи и спиртных напитков, держите при себе средства, способные снизить давление и устранить мигрень.

Напомним,

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здоровье магнитная буря

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