Магнитные бури 17 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 17 апреля?
В Центре исследований космической погоды предупреждают, что в пятницу возможны незначительные возмущения магнитного поля в период с 00:00 до 09:00, после этого ситуация стабилизируется до нормальных значений.возмущения, к счастью, не достигнут уровня магнитной бури и не окажут негативного влияния на здоровье человека.
Солнечная погода 17 апреля:
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Помните, что магнитные бури могут провоцировать скачки давления и мигрени, для устранения дискомфорта используйте медикаментозные средства, больше гуляйте на свежем воздухе, откажитесь от алкоголя и тяжелой пищи, придерживайтесь принципов ЗОЖ.
Напомним,