Магнитные бури 17 апреля 2020: чего ожидать украинцам

17 апреля 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури 17 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 17 апреля?

В Центре исследований космической погоды предупреждают, что в пятницу возможны незначительные возмущения магнитного поля в период с 00:00 до 09:00, после этого ситуация стабилизируется до нормальных значений. 

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Магнитные возмущения, к счастью, не достигнут уровня магнитной бури и не окажут негативного влияния на здоровье человека. 

Солнечная погода 17 апреля:                           

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;      
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем вам свериться с прогнозом магнитных бурь на апрель, чтобы ни одна магнитная буря не смогла застать вас внезапно.

Помните, что магнитные бури могут провоцировать скачки давления и мигрени, для устранения дискомфорта используйте медикаментозные средства, больше гуляйте на свежем воздухе, откажитесь от алкоголя и тяжелой пищи, придерживайтесь принципов ЗОЖ. 

Напомним,

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