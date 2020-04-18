Магнитные бури 18 апреля 2020: чего ожидать украинцам

18 апреля 2020 00:40 Алла Лысак
Магнитные бури 18 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 18 апреля?

Синоптики центра исследований космической погоды сообщают, что в субботу, 18 апреля, магнитные бури не прогнозируются.

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Магнитные возмущения, которые украинцы ощутили 16 апреля, окончательно сойдут на нет, никакой угрозы самочувствию метеозависимых людей нет, об этом можно не переживать. 

Солнечная погода 18 апреля:                           

  • Вероятность магнитных бурь – 4%;      
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем вам свериться с прогнозом магнитных бурь на апрель, чтобы заранее знать, когда следует быть готовым к резкому ухудшению геомагнитной ситуации. 

Врачи напоминают, что в дни магнитных бурь при себе следует обязательно иметь средства, снижающие давление и устраняющие мигрень. Старайтесь не планировать в такие дни большие физические и эмоциональные нагрузки.

Напомним,

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