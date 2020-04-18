Магнитные бури 18 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 18 апреля?
Синоптики центра исследований космической погоды сообщают, что в субботу, 18 апреля, магнитные бури не прогнозируются.возмущения, которые украинцы ощутили 16 апреля, окончательно сойдут на нет, никакой угрозы самочувствию метеозависимых людей нет, об этом можно не переживать.
Солнечная погода 18 апреля:
- Вероятность магнитных бурь – 4%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Врачи напоминают, что в дни магнитных бурь при себе следует обязательно иметь средства, снижающие давление и устраняющие мигрень. Старайтесь не планировать в такие дни большие физические и эмоциональные нагрузки.
Напомним,