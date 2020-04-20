Магнитные бури 20 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 20 апреля?
В центре исследований космической погоды сообщают, что в понедельник, 20 апреля, Землю накроет еще одна магнитная буря, к счастью, возмущения магнитного поля будут не такими сильными, как накануне, 18 апреля.возмущения не достигнут опасного для здоровья украинцев уровня, однако могут стать причиной дискомфорта, нервозности, повышенного давления, мигрени.
Солнечная погода 20 апреля:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,