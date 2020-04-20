Магнитные бури 20 апреля 2020: чего ожидать украинцам

20 апреля 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури 20 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 20 апреля?

В центре исследований космической погоды сообщают, что в понедельник, 20 апреля, Землю накроет еще одна магнитная буря, к счастью, возмущения магнитного поля будут не такими сильными, как накануне, 18 апреля. 

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Магнитные возмущения не достигнут опасного для здоровья украинцев уровня, однако могут стать причиной дискомфорта, нервозности, повышенного давления, мигрени. 

Солнечная погода 20 апреля:                             

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;      
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем вам свериться с прогнозом магнитных бурь на апрель, чтобы знать о всех потенциально опасных днях месяца и своевременно готовиться к метеоудару. 

Напомним,

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