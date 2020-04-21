Магнитные бури 21 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 21 апреля?
Синоптики центра исследований космической погоды прогнозируют во вторник, 21 апреля, спокойную геомагнитную обстановку, которая никак не повлияет на самочувствие украинцев и не приведет к обострению хронических заболеваний.возмущения не ожидаются, солнечная погода будет спокойной и благоприятной на протяжении всего дня.
Солнечная погода 21 апреля:
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,