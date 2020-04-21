Магнитные бури 21 апреля 2020: чего ожидать украинцам

21 апреля 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 21 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 21 апреля?

Синоптики центра исследований космической погоды прогнозируют во вторник, 21 апреля, спокойную геомагнитную обстановку, которая никак не повлияет на самочувствие украинцев и не приведет к обострению хронических заболеваний. 

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Магнитные возмущения не ожидаются, солнечная погода будет спокойной и благоприятной на протяжении всего дня. 

Солнечная погода 21 апреля:                             

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;      
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем ознакомиться с прогнозом магнитных бурь на апрель. Помните, что подобного рода возмущения оказывают негативное влияние на сердце и сердечно-сосудистую систему в целом. 

Напомним,

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