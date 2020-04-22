Магнитные бури 22 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 22 апреля?
Специалисты центра исследований космической погоды сообщают, что в среду, 22 апреля, прогнозируется стабильная и благоприятная солнечная погода.возмущения не будут нас беспокоить, даже зависимые от метеорологических условий люди не почувствуют дискомфорта.
Солнечная погода 22 апреля:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Помните, что прогулки на свежем воздухе и отсутствие стрессов позволяют существенно снизить ущерб магнитных бурь.
Напомним,