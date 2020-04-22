Магнитные бури 22 апреля 2020: чего ожидать украинцам

22 апреля 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 22 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 22 апреля?

Специалисты центра исследований космической погоды сообщают, что в среду, 22 апреля, прогнозируется стабильная и благоприятная солнечная погода. 

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Магнитные возмущения не будут нас беспокоить, даже зависимые от метеорологических условий люди не почувствуют дискомфорта.

Солнечная погода 22 апреля:                             

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;       
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Предлагаем ознакомиться с предварительным прогнозом магнитных бурь на апрель, чтобы знать, когда ситуация может потребовать профилактических действий.

Помните, что прогулки  на свежем воздухе и отсутствие стрессов позволяют существенно снизить ущерб магнитных бурь.

Напомним,

Облако тегов

магнитная буря

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
Гороскопы

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства
Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)

Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK