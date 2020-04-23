Магнитные бури 23 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 23 апреля?
В центре исследований космической погоды прогнозируют повышение солнечной активности в четверг, 23 апреля.возмущения, которые возникли вчера, 22 апреля, продлятся до 25 апреля. Следует быть готовыми к тому, что завтра нас ожидает неблагоприятная солнечная погода.
Солнечная погода 23 апреля:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Медики советуют больше времени проводить на свежем воздухе, избегать стрессов и перенапряжения. Тяжелую физическую работу лучше перенести.
Напомним,