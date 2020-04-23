Магнитные бури 23 апреля 2020: чего ожидать украинцам

23 апреля 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури 23 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 23 апреля?

В центре исследований космической погоды прогнозируют повышение солнечной активности в четверг, 23 апреля.

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Магнитные возмущения, которые возникли вчера, 22 апреля, продлятся до 25 апреля. Следует быть готовыми к тому, что завтра нас ожидает неблагоприятная солнечная погода.

Солнечная погода 23 апреля:                              

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;       
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем ознакомиться с предварительным прогнозом магнитных бурь на апрель, чтобы знать, когда ситуация может потребовать разных профилактических действий.

Медики советуют больше времени проводить на свежем воздухе, избегать стрессов и перенапряжения. Тяжелую физическую работу лучше перенести.

Напомним,

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