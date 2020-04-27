Магнитные бури 27 апреля 2020: чего ожидать украинцам

27 апреля 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 27 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 27 апреля?

Центр исследований космической погоды сообщает, что на старте новой рабочей недели солнечная активность останется на низким уровне. 

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Магнитные возмущения не достигнут опасных для человека значений, на протяжении всего дня магнитные бури не ожидаются. 

Солнечная погода 27 апреля:                                

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;       
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем ознакомиться с предварительным прогнозом магнитных бурь на апрель. Если вы относитесь к людям, зависимым от метеорологических условий, старайтесь накануне бурь как можно больше отдыхать и не нервничать. 

Напомним,

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магнитная буря

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