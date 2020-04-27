Магнитные бури 27 апреля 2020: чего ожидать украинцам
27 апреля 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 27 апреля?
Центр исследований космической погоды сообщает, что на старте новой рабочей недели солнечная активность останется на низким уровне.возмущения не достигнут опасных для человека значений, на протяжении всего дня магнитные бури не ожидаются.
Солнечная погода 27 апреля:
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,