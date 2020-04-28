Магнитные бури 28 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 28 апреля?
В Центре исследований космической погоды рекомендуют подготовиться к затяжной магнитной буре, которая начнется во вторник, 28 апреля, и продлится до четверга, 30 апреля. Все это время обстановка будет не самой благоприятной.возмущения могут спровоцировать головные боли, скачки артериального давления, слабость и сонливость у людей.
Солнечная погода 28 апреля:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,