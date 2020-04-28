Магнитные бури 28 апреля 2020: чего ожидать украинцам

28 апреля 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 28 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 28 апреля?

В Центре исследований космической погоды рекомендуют подготовиться к затяжной магнитной буре, которая начнется во вторник, 28 апреля, и продлится до четверга, 30 апреля. Все это время обстановка будет не самой благоприятной.

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Магнитные возмущения могут спровоцировать головные боли, скачки артериального давления, слабость и сонливость у людей. 

Солнечная погода 28 апреля:                                

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;       
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем ознакомиться с предварительным прогнозом магнитных бурь на апрель. Накануне магнитных возмущений медики советуют больше времени проводить на свежем воздухе, отказаться от алкоголя и жирной пищи.

Напомним,

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