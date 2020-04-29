Магнитные бури 29 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 29 апреля?
В Центре исследований космической погоды сообщают, что в среду, 29 апреля, продолжится затяжная магнитная буря, которая началась днем ранее. Сила максимального удара оценивается в 4 балла, однако сегодня шторм утихнет.возмущения в этот день не будут сильными, могут спровоцировать дискомфорт у людей, которые имеют зависимость от метеорологических условий.
Солнечная погода 29 апреля:
- Вероятность магнитных бурь – 8%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,
- гипертонию в среднем возрасте связали с заболеванием.
- для кого более опасен коронавирус, для мужчин или для женщин?