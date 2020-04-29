Магнитные бури 29 апреля 2020: чего ожидать украинцам

29 апреля 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 29 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 29 апреля?

В Центре исследований космической погоды сообщают, что в среду, 29 апреля, продолжится затяжная магнитная буря, которая началась днем ранее. Сила максимального удара оценивается в 4 балла, однако сегодня шторм утихнет. 

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Магнитные возмущения в этот день не будут сильными, могут спровоцировать дискомфорт у людей, которые имеют зависимость от метеорологических условий. 

Солнечная погода 29 апреля:                                

  • Вероятность магнитных бурь – 8%;       
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем ознакомиться с предварительным прогнозом магнитных бурь на апрель. В эти дни, когда метеорологическая ситуация неблагоприятная, желательно избегать стрессов и физических нагрузок большой интенсивности.

Напомним,

 

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