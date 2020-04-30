Магнитные бури 30 апреля 2020: чего ожидать украинцам

30 апреля 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 30 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 30 апреля?

Синоптики Центра исследований космической погоды передают, что в четверг, 30 апреля, магнитная буря начнет стихать. 

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Магнитные возмущения будут фиксироваться в первой половине дня, по возможности старайтесь не нагружать себя эмоционально и физически в это время, до обеда. 

Солнечная погода 30 апреля:                                

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;        
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем ознакомиться с предварительным прогнозом магнитных бурь на апрель. Отметим, что чаще всего во время магнитных бурь страдают гипертоники, внимательно следите за своим давлением и вовремя принимайте таблетки. 

Напомним,

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