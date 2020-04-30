Магнитные бури 30 апреля 2020: чего ожидать украинцам
30 апреля 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 30 апреля?
Синоптики Центра исследований космической погоды передают, что в четверг, 30 апреля, магнитная буря начнет стихать.возмущения будут фиксироваться в первой половине дня, по возможности старайтесь не нагружать себя эмоционально и физически в это время, до обеда.
Солнечная погода 30 апреля:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,