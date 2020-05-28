Почему у вас болит низ живота: ТОП-4 неочевидные причины
Не всегда боли в нижней части живота обусловлена менструацией. Вполне вероятно, проблема может быть в другом.
Половые инфекции
Чаще всего такие боли случаются при заражении такими половыми инфекциями, как гонорея или хламидиоз. Главными симптомами являются гнойные выделения из влагалища. Из-за этих заболеваний внутри женского организма может развиться зуд, а также раздражение органов половой системы. Как следствие этого, вы будете мучаться от подобных спазмов.
Цистит
Внематочная беременность
Низ живота также тянет не только при месячных, но и из-за внематочной беременности. Обычно при такой ситуации плодное яйцо остается в фаллопиевой трубе и не доходит до яйцеклетки. Такая беременность обычно сопровождается сильными и выраженными болями. Если ваша труба называется при этом, то к болям низа живота прибавляются еще более сильные ощущения и повышенная температура.
Сильное потрясение
Активное воздействие на женскую психику также является причиной болей в области низа живота. Объясняется это нарушением работы женского организма. Также сбой в работе половой системы могут быть обусловлены и переутомлением, и регулярной умственной нагрузкой. Лучше избегать от постоянного напряжения, иначе сбой может быть куда более масштабным, чем вы думаете.
Напомним,