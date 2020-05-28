Почему у вас болит низ живота: ТОП-4 неочевидные причины

Не всегда боли в нижней части живота обусловлена менструацией. Вполне вероятно, проблема может быть в другом.

Половые инфекции

Не стоит игнорировать сигналы вашего тела. Оно точно знает, что с вам не все в порядке. А остальное вам предстоит узнать уже у врача . Подготовьтесь морально к возможным причинам подобной боли.

Чаще всего такие боли случаются при заражении такими половыми инфекциями, как гонорея или хламидиоз. Главными симптомами являются гнойные выделения из влагалища. Из-за этих заболеваний внутри женского организма может развиться зуд, а также раздражение органов половой системы. Как следствие этого, вы будете мучаться от подобных спазмов.

Цистит

Внематочная беременность

Цистит подхватить намного проще, чем вы думаете. Зачастую девушки им обзаводятся после секса. Для снижения риска развития инфекции, обязательно сходите в туалет после полового акта. При воспалении пузыря вы можете испытывать резкую боль в области лобка и уретры. Чаще всего она проявляет себя, когда вы ходите в туалет.

Низ живота также тянет не только при месячных, но и из-за внематочной беременности. Обычно при такой ситуации плодное яйцо остается в фаллопиевой трубе и не доходит до яйцеклетки. Такая беременность обычно сопровождается сильными и выраженными болями. Если ваша труба называется при этом, то к болям низа живота прибавляются еще более сильные ощущения и повышенная температура.

Сильное потрясение

Активное воздействие на женскую психику также является причиной болей в области низа живота. Объясняется это нарушением работы женского организма. Также сбой в работе половой системы могут быть обусловлены и переутомлением, и регулярной умственной нагрузкой. Лучше избегать от постоянного напряжения, иначе сбой может быть куда более масштабным, чем вы думаете.

Напомним,