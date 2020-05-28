Почему у вас болит низ живота: ТОП-4 неочевидные причины

28 мая 2020 17:00 Антонина Старовойт
Почему у вас болит низ живота: ТОП-4 неочевидные причины
Почему у вас болит низ живота: ТОП-4 неочевидные причины
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Не всегда боли в нижней части живота обусловлена менструацией. Вполне вероятно, проблема может быть в другом.

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Не стоит игнорировать сигналы вашего тела. Оно точно знает, что с вам не все в порядке. А остальное вам предстоит узнать уже у врача. Подготовьтесь морально к возможным причинам подобной боли. 

Половые инфекции

Чаще всего такие боли случаются при заражении такими половыми инфекциями, как гонорея или хламидиоз. Главными симптомами являются гнойные выделения из влагалища.  Из-за этих заболеваний внутри женского организма может развиться зуд, а также раздражение органов половой системы. Как следствие этого, вы будете мучаться от подобных спазмов. 

Цистит 

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Цистит подхватить намного проще, чем вы думаете. Зачастую девушки им обзаводятся после секса. Для снижения риска развития инфекции, обязательно сходите в туалет после полового акта. При воспалении пузыря вы можете испытывать резкую боль в области лобка и уретры. Чаще всего она проявляет себя, когда вы ходите в туалет. 

Внематочная беременность 

Низ живота также тянет не только при месячных, но и из-за внематочной беременности. Обычно при такой ситуации плодное яйцо остается в фаллопиевой трубе и не доходит до яйцеклетки. Такая беременность обычно сопровождается сильными и выраженными болями. Если ваша труба называется при этом, то к болям низа живота прибавляются еще более сильные ощущения и повышенная температура. 

Сильное потрясение  

Активное воздействие на женскую психику также является причиной болей в области низа живота. Объясняется это нарушением работы женского организма. Также сбой в работе половой системы могут быть обусловлены и переутомлением, и регулярной умственной нагрузкой. Лучше избегать от постоянного напряжения, иначе сбой может быть куда более масштабным, чем вы думаете. 

Напомним, 

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