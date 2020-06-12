Врачи рассказали, какие витамины необходимы организму в летний сезон

12 июня 2020 16:00 Антонина Старовойт
Врачи рассказали, какие витамины необходимы организму в летний сезон
Врачи рассказали, какие витамины необходимы организму в летний сезон
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Многие ошибочно полагают, что витамины необходимы организму исключительно в зимнее время.

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Спешим вас переубедить: это совсем не так. Наш организм нуждается в питательных веществах даже в самое теплое время года. А в некоторых случаях даже больше, чем зимой. 

Витамин А

Активное солнце очень быстро приносит вред нашим клеткам. Это приводит к преждевременному старению кожи и появлению морщин. А витамин А способен сохранить нашу кожу в порядке, предотвратив ломкость ногтей и проблемы со зрением. Лучше всего его искать в брокколи, моркови и грейпфруте. 

Витамин С

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Витамин С - главный построитель иммунной системы. Если у вас обнаружен его дефицит, то чаще всего вы можете испытать боли в суставах и отмечать резкую потерю веса. Найти витамин С можно в клубнике, чернике, шиповнике, цветной капусте, брокколи, рукколе и помидорах.

Витамин D

Слышали поговорку о санях, которые надо готовить с лета? Так работает и наш организм. Он должен еще с лета накапливать свои запасы. Если же у вас будет его недостаток, то вы можете столкнуться с регулярным упадком сил, бледностью и проблемами с пищеварением. Ищите витамин D в кефире, сыре, грибах и петрушке. 

Железо 

Проблема дефицита железа связана с тем, что его наиболее количество мы потребляли вместе с маслом. Летом такая потребность у многих отпадает. Однако не стоит забывать о восполнении железа в организме путем съедания кунжута, шпината и печени. 

Напомним, 

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