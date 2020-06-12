Врачи рассказали, какие витамины необходимы организму в летний сезон

Многие ошибочно полагают, что витамины необходимы организму исключительно в зимнее время.

Витамин А

Спешим вас переубедить: это совсем не так. Наш организм нуждается в питательных веществах даже в самое теплое время года. А в некоторых случаях даже больше, чем зимой.

Активное солнце очень быстро приносит вред нашим клеткам. Это приводит к преждевременному старению кожи и появлению морщин. А витамин А способен сохранить нашу кожу в порядке, предотвратив ломкость ногтей и проблемы со зрением. Лучше всего его искать в брокколи, моркови и грейпфруте.

Витамин С

Витамин D

Слышали поговорку о санях, которые надо готовить с лета? Так работает и наш организм. Он должен еще с лета накапливать свои запасы. Если же у вас будет его недостаток, то вы можете столкнуться с регулярным упадком сил, бледностью и проблемами с пищеварением. Ищите витамин D в кефире, сыре, грибах и петрушке.

Железо

Витамин С - главный построитель иммунной системы. Если у вас обнаружен его дефицит, то чаще всего вы можете испытать боли в суставах и отмечать резкую потерю веса. Найти витамин С можно в клубнике, чернике, шиповнике, цветной капусте, брокколи, рукколе и помидорах.

Проблема дефицита железа связана с тем, что его наиболее количество мы потребляли вместе с маслом. Летом такая потребность у многих отпадает. Однако не стоит забывать о восполнении железа в организме путем съедания кунжута, шпината и печени.

Напомним,