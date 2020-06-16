Почему вы испытываете боль во время и после секса: ТОП-4 неочевидные причины

16 июня 2020 15:30 Антонина Старовойт
Почему вы испытываете боль во время и после секса: ТОП-4 неочевидные причины
Почему вы испытываете боль во время и после секса: ТОП-4 неочевидные причины
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Боль во время секса далеко не редкость среди молоденьких девушек. Но чем же это обусловлено?

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Терапевты выявили сразу несколько причин, из-за которых вы можете испытывать тянущие боли внизу живота во время акта либо после. Предлагаем узнать просто сейчаc, почему же вам может быть больно. 

Недостаточное количество смазки 

Очень часто пара пренебрегает использование лубриканта в половом контакте. А зря! Ведь естественная смазка может не вовремя закончиться, а сухой акт без увлажнения может принести больше боли, чем удовольствия. Как следствие этого, девушка может испытать неприятное жжение в области вагины уже сразу после секса. К счастью, исправить это очень просто - достаточно приобрести лубрикант на водной основе. 

Эндометриоз 

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Эндометриоз также является частой причиной сильной боли в области таза при сексе. Однако врачи часто медлят с этим диагнозом из-за того, что о проблеме эндометриоза сейчас говорят крайне мало. Обычно он появляется тогда, когда ткань, которая формирует матку, начинает нарастать на других органах. Именно из-за их наличия девушка может испытывать болевые ощущения. К сожалению, вылечить эндометриоз невозможно, однако улучшить состояние можно при помощи гормональной терапии. 

Воспаление влагалища 

Также боль может быть вызвана инфекциями в зоне мочевыводящих путей и генталий. Список возможных заболеваний весьма обширный: аллергия, раздражение от мыла, молочница. Если вы обнаружили раздражение после введение в ваш повседневный уход новых средств, стоит просто отказаться от их использования. 

Хронический цистит 

Очень часто болезненный половой акт является симптомом воспаления мочевого пузыря. Подобное заболевание часто появлятеся без какой-либо явной причины. Врачи рекомендуют регулярного выполнять процедуру осмотра мочевого пузыря, а также растягивать стенки мочевого пузыря для улучшения состояния девушки. 

Напомним, 

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