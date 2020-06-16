Почему вы испытываете боль во время и после секса: ТОП-4 неочевидные причины

Почему вы испытываете боль во время и после секса: ТОП-4 неочевидные причины

Боль во время секса далеко не редкость среди молоденьких девушек. Но чем же это обусловлено?

Недостаточное количество смазки

Терапевты выявили сразу несколько причин , из-за которых вы можете испытывать тянущие боли внизу живота во время акта либо после. Предлагаем узнать просто сейчаc, почему же вам может быть больно.

Очень часто пара пренебрегает использование лубриканта в половом контакте. А зря! Ведь естественная смазка может не вовремя закончиться, а сухой акт без увлажнения может принести больше боли, чем удовольствия. Как следствие этого, девушка может испытать неприятное жжение в области вагины уже сразу после секса. К счастью, исправить это очень просто - достаточно приобрести лубрикант на водной основе.

Эндометриоз

Воспаление влагалища

Эндометриоз также является частой причиной сильной боли в области таза при сексе. Однако врачи часто медлят с этим диагнозом из-за того, что о проблеме эндометриоза сейчас говорят крайне мало. Обычно он появляется тогда, когда ткань, которая формирует матку, начинает нарастать на других органах. Именно из-за их наличия девушка может испытывать болевые ощущения. К сожалению, вылечить эндометриоз невозможно, однако улучшить состояние можно при помощи гормональной терапии.

Также боль может быть вызвана инфекциями в зоне мочевыводящих путей и генталий. Список возможных заболеваний весьма обширный: аллергия, раздражение от мыла, молочница. Если вы обнаружили раздражение после введение в ваш повседневный уход новых средств, стоит просто отказаться от их использования.

Хронический цистит

Очень часто болезненный половой акт является симптомом воспаления мочевого пузыря. Подобное заболевание часто появлятеся без какой-либо явной причины. Врачи рекомендуют регулярного выполнять процедуру осмотра мочевого пузыря, а также растягивать стенки мочевого пузыря для улучшения состояния девушки.

Напомним,