Магнитные бури 16 июня 2020: чего ожидать украинцам

16 июня 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 16 июня 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 16 июня?

Магнитные бури в июне   

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Синоптики сообщают, что пиковые магнитные бури в июне уже остались в прошлом. Вторая половина месяца будет спокойной, возможно, будут возникать небольшие возмущения, которые не повлияют на состояние здоровья.

Солнечная погода 16 июня:                                         

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;          
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Постарайтесь накануне магнитных бурь не напрягаться, вредными будут как эмоциональные нагрузки, так и физические. Тяжелые виды спорта советуем заменить более легкими. Следите за состоянием сердечно-сосудистой системы. 

Напомним,

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