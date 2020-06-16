Магнитные бури 16 июня 2020: чего ожидать украинцам
16 июня 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 16 июня?
Магнитные бури в июнеСиноптики сообщают, что пиковые магнитные бури в июне уже остались в прошлом. Вторая половина месяца будет спокойной, возможно, будут возникать небольшие возмущения, которые не повлияют на состояние здоровья.
Солнечная погода 16 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,