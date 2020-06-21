Магнитные бури 21 июня 2020: чего ожидать украинцам

21 июня 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 21 июня 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 21 июня?

Магнитные бури в июне   

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Синоптики прогнозировали магнитные бури в первой половине месяца. Теперь солнечная погода стабилизировалась и даже зависимые от метеорологических условий люди не ощутят дискомфорта до конца текущего месяца. 

Солнечная погода 21 июня:                       

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;             
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Магнитные бури могут провоцировать приступы мигрени, повышение давления. Они опасны для людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. В дни возмущений пристально следите за своим здоровьем!

Напомним,

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