Магнитные бури 21 июня 2020: чего ожидать украинцам
21 июня 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 21 июня?
Магнитные бури в июнеСиноптики прогнозировали магнитные бури в первой половине месяца. Теперь солнечная погода стабилизировалась и даже зависимые от метеорологических условий люди не ощутят дискомфорта до конца текущего месяца.
Солнечная погода 21 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,