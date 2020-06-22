Магнитные бури 22 июня 2020: чего ожидать украинцам
22 июня 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 22 июня?
Магнитные бури в июнеСиноптики сообщили, что магнитные бури во второй половине месяца не будут нас беспокоить. Несмотря на то, что в летние месяцы солнечная активность традиционно выше, июнь не принесет дополнительных неприятностей в ближайшую неделю.
Солнечная погода 22 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,