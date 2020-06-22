Магнитные бури 22 июня 2020: чего ожидать украинцам

22 июня 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 22 июня 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 22 июня?

Магнитные бури в июне   

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Синоптики сообщили, что магнитные бури во второй половине месяца не будут нас беспокоить. Несмотря на то, что в летние месяцы солнечная активность традиционно выше, июнь не принесет дополнительных неприятностей в ближайшую неделю. 

Солнечная погода 22 июня:                       

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;              
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Помните, что снизить негативное влияние магнитных бурь можно простыми, но действенными профилактическими мерами. В их число входят умеренный спорт, прогулки на свежем воздухе, контрастный душ, легкое питание.

Напомним,

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