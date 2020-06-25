Магнитные бури 25 июня 2020: чего ожидать украинцам
25 июня 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 25 июня?
Магнитные бури в июнеСиноптики отмечают, что геомагнитная обстановка останется спокойной до конца месяца. Однако буквально на старте июля нас ожидают интенсивные магнитные бури.
Солнечная погода 25 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 3%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Старайтесь в дни бурь избегать стрессов и физической работы.
Напомним,