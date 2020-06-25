Магнитные бури 25 июня 2020: чего ожидать украинцам

25 июня 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 25 июня 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 25 июня?

Магнитные бури в июне    

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Синоптики отмечают, что геомагнитная обстановка останется спокойной до конца месяца. Однако буквально на старте июля нас ожидают интенсивные магнитные бури. 

Солнечная погода 25 июня:                         

  • Вероятность магнитных бурь – 3%;              
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Медики отмечают, что мощные магнитные бури могут не только влиять на самочувствие метеозависимых людей, но и провоцировать утомляемость, нервозность, сонливость и депрессию у здоровых украинцев.

Старайтесь в дни бурь избегать стрессов и физической работы. 

Напомним,

Облако тегов

магнитная буря

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Календарь магнитных бурь в июле 2020 года
ЗОЖ

Календарь магнитных бурь в июле 2020 года
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK