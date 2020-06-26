Почему цистит снова к вам возвращается: ТОП-4 неочевидные причины

26 июня 2020 17:00 Антонина Старовойт
Почему цистит снова к вам возвращается: ТОП-4 неочевидные причины
Почему цистит снова к вам возвращается: ТОП-4 неочевидные причины
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Цистит - весьма неприятное заболевание, которое часто мешает девушкам полноценно функционировать в современном мире.

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Особенно это выбивает из колеи тогда, когда цистит снова возвращается после продолжительного лечения. И к сожалению, причин для этого более чем предостаточно. 

Долгоиграющая инфекция 

Смысл в том, что бактерии некоторые остаются жить в вашем организме. А если ваш иммунитет ослаблен, то им очень просто пойти в атаку и заставить вас страдать от цистита заново. В таких случаях необходимо незамедлительно обратиться к врачу за консультацией, чтобы начать комплексное лечение. 

Анатомическое строение 

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А вот некоторым девушкам просто не повезло в этом вопросе с рождения. Конечно, ничего критичного нет. Просто некоторые пациентки подтверждают врожденные дефекты расположения уретры. Чаще всего это носит диагноз дистопия наружного отверстия уретры либо гипермобильность уретры. Отсюда и частые проблемы в виде цистита. 

Незащищенный половой акт

Цистит также может образоваться и ввиду частой смены половых партнеров. Еще хуже, когда с ними вы пренебрегаете контрацептивами. Механика избежания цистита после секса проста. Чтобы инфекции не попали в ваш мочеиспускательный канал, соблюдайте два важных правила. Во-первых, сразу после секса опорожняйте мочевой пузырь, а также принимайте душ и используйте мыло для интимной гигиены. 

Постоянное переохлаждение 

Одеваетесь не по погоде? Тогда не удивляйтесь, что цистит будет вашим частым гостем. Дело в том, что женские мочевыводящие пути очень чувствительны к холоду. Именно поэтому при малейшем переохлаждении в организме начинают развиваться патогенные микробы. Они активно размножаются и вскоре дают о себе знать в виде цистита. 

Напомним, 

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