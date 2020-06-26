Почему цистит снова к вам возвращается: ТОП-4 неочевидные причины
Цистит - весьма неприятное заболевание, которое часто мешает девушкам полноценно функционировать в современном мире.
Долгоиграющая инфекция
Смысл в том, что бактерии некоторые остаются жить в вашем организме. А если ваш иммунитет ослаблен, то им очень просто пойти в атаку и заставить вас страдать от цистита заново. В таких случаях необходимо незамедлительно обратиться к врачу за консультацией, чтобы начать комплексное лечение.
Анатомическое строение
Незащищенный половой акт
Цистит также может образоваться и ввиду частой смены половых партнеров. Еще хуже, когда с ними вы пренебрегаете контрацептивами. Механика избежания цистита после секса проста. Чтобы инфекции не попали в ваш мочеиспускательный канал, соблюдайте два важных правила. Во-первых, сразу после секса опорожняйте мочевой пузырь, а также принимайте душ и используйте мыло для интимной гигиены.
Постоянное переохлаждение
Одеваетесь не по погоде? Тогда не удивляйтесь, что цистит будет вашим частым гостем. Дело в том, что женские мочевыводящие пути очень чувствительны к холоду. Именно поэтому при малейшем переохлаждении в организме начинают развиваться патогенные микробы. Они активно размножаются и вскоре дают о себе знать в виде цистита.
Напомним,