Почему цистит снова к вам возвращается: ТОП-4 неочевидные причины

Цистит - весьма неприятное заболевание, которое часто мешает девушкам полноценно функционировать в современном мире.

Долгоиграющая инфекция

Особенно это выбивает из колеи тогда, когда цистит снова возвращается после продолжительного лечения. И к сожалению, причин для этого более чем предостаточно.

Смысл в том, что бактерии некоторые остаются жить в вашем организме. А если ваш иммунитет ослаблен, то им очень просто пойти в атаку и заставить вас страдать от цистита заново. В таких случаях необходимо незамедлительно обратиться к врачу за консультацией, чтобы начать комплексное лечение.

Анатомическое строение

Незащищенный половой акт

А вот некоторым девушкам просто не повезло в этом вопросе с рождения. Конечно, ничего критичного нет. Просто некоторые пациентки подтверждают врожденные дефекты расположения уретры. Чаще всего это носит диагноз дистопия наружного отверстия уретры либо гипермобильность уретры. Отсюда и частые проблемы в виде цистита.

Цистит также может образоваться и ввиду частой смены половых партнеров. Еще хуже, когда с ними вы пренебрегаете контрацептивами. Механика избежания цистита после секса проста. Чтобы инфекции не попали в ваш мочеиспускательный канал, соблюдайте два важных правила. Во-первых, сразу после секса опорожняйте мочевой пузырь, а также принимайте душ и используйте мыло для интимной гигиены.

Постоянное переохлаждение

Одеваетесь не по погоде? Тогда не удивляйтесь, что цистит будет вашим частым гостем. Дело в том, что женские мочевыводящие пути очень чувствительны к холоду. Именно поэтому при малейшем переохлаждении в организме начинают развиваться патогенные микробы. Они активно размножаются и вскоре дают о себе знать в виде цистита.

Напомним,