ТОП-5 признаков, что вода непригодна для питья

ТОП-5 признаков, что вода не пригодна для питья

Медики собрали ТОП-5 самых явных признаков, что вода стала опасной для вашего здоровья!

может содержать посторонние химические элементы, и для понимания, насколько они опасны, придется проводить лабораторное исследование.

Желтый оттенок говорит о перенасыщении железом, медью, свинцом и марганцем.

Если вода приобрела зеленый оттенок, наверняка, в ней слишком много меди.

Жесткий вкус воды свидетельствует о том, что она содержит больше магния и кальция, чем допускается санитарными нормами.

Наконец,воды является признаком наличия в ней сероводорода.

Детально изучать воду, которую вы употребляете, необходимо каждый день, уточняют американские исследователи. Они доказали, что в водопроводной воде могут содержаться опасные для человека канцерогены. Свежее исследование фактически доказало связь 30% диагнозов рака с воздействием на организм химикатов, которыми очищают воду.

Напомним,