ТОП-5 признаков, что вода непригодна для питья

2 июля 2020 23:00 Алла Лысак
ТОП-5 признаков, что вода непригодна для питья
ТОП-5 признаков, что вода не пригодна для питья

Медики собрали ТОП-5 самых явных признаков, что вода стала опасной для вашего здоровья!

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Мутная вода может содержать посторонние химические элементы, и для понимания, насколько они опасны, придется проводить лабораторное исследование. 

Желтый оттенок говорит о перенасыщении железом, медью, свинцом и марганцем.

Если вода приобрела зеленый оттенок, наверняка, в ней слишком много меди.

Жесткий вкус воды свидетельствует о том, что она содержит больше магния и кальция, чем допускается санитарными нормами.

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Наконец, тухлый запах воды является признаком наличия  в ней сероводорода. 

Детально изучать воду, которую вы употребляете, необходимо каждый день, уточняют американские исследователи. Они доказали, что в водопроводной воде могут содержаться опасные для человека канцерогены. Свежее исследование фактически доказало связь 30% диагнозов рака с воздействием на организм химикатов, которыми очищают воду. 

Напомним,

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