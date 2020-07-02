ТОП-5 признаков, что вода непригодна для питья
Медики собрали ТОП-5 самых явных признаков, что вода стала опасной для вашего здоровья!
Желтый оттенок говорит о перенасыщении железом, медью, свинцом и марганцем.
Если вода приобрела зеленый оттенок, наверняка, в ней слишком много меди.
Жесткий вкус воды свидетельствует о том, что она содержит больше магния и кальция, чем допускается санитарными нормами.
Детально изучать воду, которую вы употребляете, необходимо каждый день, уточняют американские исследователи. Они доказали, что в водопроводной воде могут содержаться опасные для человека канцерогены. Свежее исследование фактически доказало связь 30% диагнозов рака с воздействием на организм химикатов, которыми очищают воду.
Напомним,