Почему у вас появляется перхоть: ТОП-4 неочевидные причины

С перхотью сталкивается каждая вторая девушка. При чем появляется она обычно очень не вовремя.

Гормональные сбои

Предлагаем узнать просто сейчас, почему перхоть снова и снова возвращается к вам, а главное - как это исправить.

Зачастую перхоть появляется в возрасте 14-25 лет, когда с организмом происходят наибольшие изменения. Дело в том, что в этот период полового созревания с организмом происходят наибольшие изменения, а это приводит к повышенному салоотделению. Перхоть чаще всего возникает из-за нарушения баланса мужских и женских гормонов. К примеру, если у девушки становится больше гормонов мужских, то и перхоть возникает сама по себе.

Нарушение обмена веществ

Неправильное питание

При нарушении метаболизма сальные железы, находящиеся в нижних слоях эпидермиса, дают сбой и начинают неправильно работать. В следствии этого на коже возникает грибок. Активно он начинает реагировать, когда наш иммунитет ослабевает. Из-за этого на голове и появляется перхоть. Волосы при этом выглядят сухими и тонкими, легко ломаются, а их концы секутся.

Развитие перхоти также может провоцировать и неправильное питание. К примеру, вредные жиры, которые поступают в организм вместе с жареным, соленым либо сладким. Также перхоть может развиваться и при нехватке кисломолочных продуктов, в которых содержится кальций и любые другие полезные жиры, содержащие витамины А, В, С, Е.

Генетика

Да-да, предрасположенность к перхоти также может передаваться генетически. Чаще всего это зависит от качества кожи. Если ваша мама, к примеру, страдала от псориаза либо экземы, то вероятность иметь аналогичные проблемы у вас возрастает.

Напомним,