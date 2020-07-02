Почему у вас появляется перхоть: ТОП-4 неочевидные причины
С перхотью сталкивается каждая вторая девушка. При чем появляется она обычно очень не вовремя.
Гормональные сбои
Зачастую перхоть появляется в возрасте 14-25 лет, когда с организмом происходят наибольшие изменения. Дело в том, что в этот период полового созревания с организмом происходят наибольшие изменения, а это приводит к повышенному салоотделению. Перхоть чаще всего возникает из-за нарушения баланса мужских и женских гормонов. К примеру, если у девушки становится больше гормонов мужских, то и перхоть возникает сама по себе.
Нарушение обмена веществ
Неправильное питание
Развитие перхоти также может провоцировать и неправильное питание. К примеру, вредные жиры, которые поступают в организм вместе с жареным, соленым либо сладким. Также перхоть может развиваться и при нехватке кисломолочных продуктов, в которых содержится кальций и любые другие полезные жиры, содержащие витамины А, В, С, Е.
Генетика
Да-да, предрасположенность к перхоти также может передаваться генетически. Чаще всего это зависит от качества кожи. Если ваша мама, к примеру, страдала от псориаза либо экземы, то вероятность иметь аналогичные проблемы у вас возрастает.
Напомним,
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