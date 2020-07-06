Магнитные бури 6 июля 2020: чего ожидать украинцам
6 июля 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 6 июля?
Магнитные бури в июлеСиноптики сообщают, что основной геомагнитный удар остался позади и мы можем вздохнуть с облегчением. В ближайшие несколько недель геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, если, конечно, Солнце не подготовит нам сюрприз.
Солнечная погода 6 июля:
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,