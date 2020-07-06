Магнитные бури 6 июля 2020: чего ожидать украинцам

6 июля 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 6 июля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 6 июля?

Магнитные бури в июле    

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Синоптики сообщают, что основной геомагнитный удар остался позади и мы можем вздохнуть с облегчением. В ближайшие несколько недель геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, если, конечно, Солнце не подготовит нам сюрприз.

Солнечная погода 6 июля:                           

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Несмотря на благоприятный прогноз, советуем зависимым от метеорологических условий людям быть внимательными. Магнитные бури способны вызывать обострения хронических заболеваний сердца и сосудов, что особенно опасно в жару. 

Напомним,

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