Магнитные бури 13 июля 2020: чего ожидать украинцам

13 июля 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 13 июля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 13 июля?

Магнитные бури в июле    

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Синоптики прогнозируют благоприятную погоду в понедельник. Магнитные бури не помешают продуктивно провести первый рабочий день новой недели. Однако к своему здоровью советуем относиться внимательно в любом случае в период пандемии COVID-19.

Солнечная погода 13 июля:                               

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;                  
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Новая волна магнитных бурь настигнет нас в период с 15 по 17 июля. Это время медики советуют провести в спокойной атмосфере, больше отдыхайте, проводите время на свежем воздухе, общайтесь с друзьями и делайте то, что дает вам вдохновение. 

Напомним,

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