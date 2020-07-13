Магнитные бури 13 июля 2020: чего ожидать украинцам
13 июля 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 13 июля?
Магнитные бури в июлеСиноптики прогнозируют благоприятную погоду в понедельник. Магнитные бури не помешают продуктивно провести первый рабочий день новой недели. Однако к своему здоровью советуем относиться внимательно в любом случае в период пандемии COVID-19.
Солнечная погода 13 июля:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,