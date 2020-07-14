Магнитные бури 14 июля 2020: чего ожидать украинцам
14 июля 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине: названа дата мощного всплеска
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Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 14 июля?
Магнитные бури в июлеСиноптики сообщают, что во вторник геомагнитная обстановка останется спокойной, но уже к вечеру активность солнца начнет существенно возрастать. Самое время заняться профилактикой и подготовиться к мощному магнитному удару!
Солнечная погода 14 июля:
- Вероятность магнитных бурь – 4%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,