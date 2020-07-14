Магнитные бури 14 июля 2020: чего ожидать украинцам

14 июля 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 14 июля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине: названа дата мощного всплеска
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 14 июля?

Магнитные бури в июле    

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Синоптики сообщают, что во вторник геомагнитная обстановка останется спокойной, но уже к вечеру активность солнца начнет существенно возрастать. Самое время заняться профилактикой и подготовиться к мощному магнитному удару!

Солнечная погода 14 июля:                                

  • Вероятность магнитных бурь – 4%;                  
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Магнитная буря разразится уже в среду, 15 июля, и продлится до пятницы, 17 июля. В эти дни старайтесь отдыхать больше обычного, не заниматься делами, требующими высокой эмоциональной или физической нагрузки. 

Напомним,

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