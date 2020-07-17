Магнитные бури сегодня в Украине

17 июля 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 17 июля?

Магнитные бури в июле    

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Синоптики предупреждают, что в пятницу, 17 июля, украинцы все еще будут чувствовать на себе последствия магнитной бури, которая достигла земли 15 июля. Солнечная активность постепенно будет снижаться на протяжении дня и окончательно придет в норму на выходных. 

Солнечная погода 16 июля:                                  

  • Вероятность магнитных бурь – 20%;                  
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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В дни магнитных бурь очень важно поддерживать организм, не подвергать его физическим и эмоциональным нагрузкам. Следите за количеством выпитой воды, достаточно отдыхайте. Свободное время лучше провести на свежем воздухе!

Напомним,

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