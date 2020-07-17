Магнитные бури сегодня в Украине
17 июля 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 17 июля?
Магнитные бури в июлеСиноптики предупреждают, что в пятницу, 17 июля, украинцы все еще будут чувствовать на себе последствия магнитной бури, которая достигла земли 15 июля. Солнечная активность постепенно будет снижаться на протяжении дня и окончательно придет в норму на выходных.
Солнечная погода 16 июля:
- Вероятность магнитных бурь – 20%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,