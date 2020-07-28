Магнитные бури сегодня в Украине
28 июля 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 28 июля?
Магнитные бури в июлеСиноптики предупреждают, что во вторник, 28 июля, солнечная активность начнет расти. Магнитные возмущения будут достаточно мощными, чтобы повлиять на самочувствие людей. К сожалению, окончательно сойдет на нет магнитная буря только в четверг, 30 июля.
Солнечная погода 28 июля:
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В период бурь очень желательно больше отдыхать и не подвергать себя стрессам.
Напомним,