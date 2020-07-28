Магнитные бури сегодня в Украине

28 июля 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 28 июля?

Магнитные бури в июле        

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Синоптики предупреждают, что во вторник, 28 июля, солнечная активность начнет расти. Магнитные возмущения будут достаточно мощными, чтобы повлиять на самочувствие людей. К сожалению, окончательно сойдет на нет магнитная буря только в четверг, 30 июля.  

Солнечная погода 28 июля:  

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;                  
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Во время магнитных бурь увеличивается риск проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертоники чаще страдают от повышенного давления, а у некоторых возникают головные боли и мигрени без особенных на то причин. 

В период бурь очень желательно больше отдыхать и не подвергать себя стрессам. 

Напомним,

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