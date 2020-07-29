Ничего не случилось, но хочется плакать: когда смена настроения должна насторожить

29 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Ничего не случилось, но хочется плакать: когда смена настроения должна насторожить
Ничего не случилось, но хочется плакать: когда смена настроения должна насторожить
pixabay.com

Ничего не произошло, а настроение резко изменилось? Осторожно, это вполне может быть предвестник весьма неприятного заболевания.

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Часто многие игнорируют резкие перепады настроения, объясняя это часто дурацкими отмазками. Однако не стоит так халатно относиться к своему здоровью: часто это может свидетельствовать о более серьезных нарушениях в организме. 

Сбой гормонов 

Часто перепады настроения возникают из-за сбоя гормонов. Обычно это может быть связано с беременностью либо при менопаузе. В таком случае подобные ситуации можно считать допустимыми. Однако, если вы не попадаете в эту категорию, попробуйте обратиться к врачу. Он поможет справиться с этой проблемой и решить ее более основательно. 

Депрессия

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Люди депрессивного склада характера часто имеют склонность испытывать резкие перепады настроения. Для них они сопровождаются перманентным ощущением тоски, безнадежности, а также отверженности от мира сего. С такой проблемой должен работать непосредственно специалист. 

Стресс

Когда гормон стресса кортизол начинает превышать допустимую норму, то он с легкостью добирается до всех органов сразу: сердца, легких и желудка. При этом все чувства обостряются, а человек становится более подверженным любым испытаниям судьбы. Отсюда часто и возникает расстройство настроения. 

Диета

Хотите сбросить парочку килограммов? Тогда будьте готовы к постоянным перепадам настроения. И у этого есть научное объяснение. Дело в том, что сладкая пища повышает уровень серотонина в крови. Именно он отвечает за хорошее настроение. Когда вы резко урезаете количество сладкого, ваше настроение, соответственно, тоже начинает резко сходить до отметки ноль. Вот почему важно соблюдать баланс КБЖУ и не впадать в различные крайности. 

Напомним, 

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