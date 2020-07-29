Ничего не случилось, но хочется плакать: когда смена настроения должна насторожить
Ничего не произошло, а настроение резко изменилось? Осторожно, это вполне может быть предвестник весьма неприятного заболевания.
Сбой гормонов
Часто перепады настроения возникают из-за сбоя гормонов. Обычно это может быть связано с беременностью либо при менопаузе. В таком случае подобные ситуации можно считать допустимыми. Однако, если вы не попадаете в эту категорию, попробуйте обратиться к врачу. Он поможет справиться с этой проблемой и решить ее более основательно.
Депрессия
Стресс
Когда гормон стресса кортизол начинает превышать допустимую норму, то он с легкостью добирается до всех органов сразу: сердца, легких и желудка. При этом все чувства обостряются, а человек становится более подверженным любым испытаниям судьбы. Отсюда часто и возникает расстройство настроения.
Диета
Хотите сбросить парочку килограммов? Тогда будьте готовы к постоянным перепадам настроения. И у этого есть научное объяснение. Дело в том, что сладкая пища повышает уровень серотонина в крови. Именно он отвечает за хорошее настроение. Когда вы резко урезаете количество сладкого, ваше настроение, соответственно, тоже начинает резко сходить до отметки ноль. Вот почему важно соблюдать баланс КБЖУ и не впадать в различные крайности.
Напомним,