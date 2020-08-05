Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 5 июля?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 5 августа:

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в среду геомагнитная обстановка будет благоприятной. Даже если вы реагируете на изменения погоды, не стоит переживать в этот день о возможном ухудшении самочувствия.

В августе нас ожидают еще несколько магнитных бурь разной интенсивности. Первая волна запланирована на 13-14 августа. Однако буря будет несущественной и большого влияния на здоровье украинцев не окажет.

Еще один геомагнитный удар настигнет нас 21-22 августа.

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Напомним,