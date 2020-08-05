Магнитные бури сегодня в Украине

5 августа 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 5 июля?

Магнитные бури в августе      

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Синоптики сообщают, что в среду геомагнитная обстановка будет благоприятной. Даже если вы реагируете на изменения погоды, не стоит переживать в этот день о возможном ухудшении самочувствия. 

Солнечная погода 5 августа:      

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
В августе нас ожидают еще несколько магнитных бурь разной интенсивности. Первая волна запланирована на 13-14 августа. Однако буря будет несущественной и большого влияния на здоровье украинцев не окажет.

Еще один геомагнитный удар настигнет нас 21-22 августа. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике.

Напомним,

Облако тегов

здоровье магнитная буря погода погода в Украине Солнце

Материалы по теме

Как заморозить на зиму кукурузу: пошаговая инструкция
Полезные советы

Как заморозить на зиму кукурузу: пошаговая инструкция
Просмотр телевизора повышает риск смертельного заболевания - британские ученые
Наука и техника

Просмотр телевизора повышает риск смертельного заболевания - британские ученые
ТОП-5 главных плюсов ложиться спать до полуночи
ЗОЖ

ТОП-5 главных плюсов ложиться спать до полуночи
ТОП-5 проблем со здоровьем, которые влияют на состояние ногтей
ЗОЖ

ТОП-5 проблем со здоровьем, которые влияют на состояние ногтей

Популярное на сайте

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом
Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют

Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
Дизайнеры создали джинсы, которые защищают от коронавируса

Дизайнеры создали джинсы, которые защищают от коронавируса

Популярное видео

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)

Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK