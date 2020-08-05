Магнитные бури сегодня в Украине
5 августа 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 5 июля?
Магнитные бури в августеСиноптики сообщают, что в среду геомагнитная обстановка будет благоприятной. Даже если вы реагируете на изменения погоды, не стоит переживать в этот день о возможном ухудшении самочувствия.
Солнечная погода 5 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Еще один геомагнитный удар настигнет нас 21-22 августа.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике.
Напомним,