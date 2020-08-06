Магнитные бури сегодня в Украине

6 августа 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 6 августа?

Магнитные бури в августе       

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Синоптики прогнозируют благоприятную геомагнитную обстановку на среду, 6 августа. Незначительные возмущения, если и образуются, то никакого дискомфорта в этот день не принесут. Переживать не о чем!

Солнечная погода 6 августа:      

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Космическая погода в августе преподнесет нам еще несколько сюрпризов, к сожалению, неприятных. Вторая волна магнитных бурь ожидается уже 13-14 августа, ощутят ее только чувствительные к изменениям погоды люди. 

Еще один геомагнитный удар настигнет нас 21-22 августа, эта буря будет гораздо интенсивнее. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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здоровье магнитная буря погода погода в Украине Солнце

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