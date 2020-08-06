Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 6 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 6 августа:

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики прогнозируют благоприятную геомагнитную обстановку на среду, 6 августа. Незначительные возмущения, если и образуются, то никакого дискомфорта в этот день не принесут. Переживать не о чем!

Космическая погода в августе преподнесет нам еще несколько сюрпризов, к сожалению, неприятных. Вторая волна магнитных бурь ожидается уже 13-14 августа, ощутят ее только чувствительные к изменениям погоды люди.

Еще один геомагнитный удар настигнет нас 21-22 августа, эта буря будет гораздо интенсивнее.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,