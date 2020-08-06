Магнитные бури сегодня в Украине
6 августа 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 6 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики прогнозируют благоприятную геомагнитную обстановку на среду, 6 августа. Незначительные возмущения, если и образуются, то никакого дискомфорта в этот день не принесут. Переживать не о чем!
Солнечная погода 6 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Еще один геомагнитный удар настигнет нас 21-22 августа, эта буря будет гораздо интенсивнее.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,