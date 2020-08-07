Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 7 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики прогнозируют благоприятную солнечную погоду в пятницу. Переживать не придется даже метеозависимым людям, незначительные возмущения не окажут никакого влияния на самочувствие людей.
Солнечная погода 7 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Первый геомагнитный удар настигнет нас 21-22 августа, эта буря будет гораздо интенсивнее предыдущих. Она может повлиять на настроение, усугубить проблемы с сердечно-сосудистой системой и другими хроническими заболеваниями.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,