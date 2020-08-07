Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 7 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 7 августа:

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики прогнозируют благоприятную солнечную погоду в пятницу. Переживать не придется даже метеозависимым людям, незначительные возмущения не окажут никакого влияния на самочувствие людей.

Август принесет нам несколько волн магнитных бурь.

Первый геомагнитный удар настигнет нас 21-22 августа, эта буря будет гораздо интенсивнее предыдущих. Она может повлиять на настроение, усугубить проблемы с сердечно-сосудистой системой и другими хроническими заболеваниями.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,