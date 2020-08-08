Магнитные бури сегодня в Украине

8 августа 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 8 июля?

Магнитные бури в августе  

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Синоптики сообщают о благоприятной обстановке, солнечная погода в субботу порадует своей стабильностью, незначительные возмущения магнитосферы не достигнут уровня, опасного для человека. 

Солнечная погода 8 августа:      

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следующая волна магнитных бурь настигнет нас в 20-х числах августа. По информации специалистов, она будет достаточно интенсивной, усугубиться могут проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также хронические болезни. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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