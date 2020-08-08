Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 8 июля?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 8 августа:

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают о благоприятной обстановке, солнечная погода в субботу порадует своей стабильностью, незначительные возмущения магнитосферы не достигнут уровня, опасного для человека.

Следующая волна магнитных бурь настигнет нас в 20-х числах августа. По информации специалистов, она будет достаточно интенсивной, усугубиться могут проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также хронические болезни.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,