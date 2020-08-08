Магнитные бури сегодня в Украине
8 августа 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 8 июля?
Магнитные бури в августеСиноптики сообщают о благоприятной обстановке, солнечная погода в субботу порадует своей стабильностью, незначительные возмущения магнитосферы не достигнут уровня, опасного для человека.
Солнечная погода 8 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,