Магнитные бури сегодня в Украине

9 августа 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 9 августа?

Магнитные бури в августе   

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Синоптики отмечают, что последний день недели пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Прогнозируются лишь незначительные колебания, которые не будут способны повлиять на самочувствие. 

Солнечная погода 9 августа:      

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Ухудшится солнечная погода в двадцатых числах августа, подготовьтесь к достаточно мощной магнитной буре, которой под силу спровоцировать головные боли, скачки давления и обострения хронических заболеваний. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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