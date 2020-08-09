Магнитные бури сегодня в Украине
9 августа 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 9 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики отмечают, что последний день недели пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Прогнозируются лишь незначительные колебания, которые не будут способны повлиять на самочувствие.
Солнечная погода 9 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,