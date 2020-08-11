Магнитные бури сегодня в Украине
11 августа 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 11 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики сообщают, что во вторник сохранится благоприятная синоптическая ситуация. Солнце находится в фазе низкой активности, в ближайшие несколько дней возмущения не повлияют на самочувствие.
Солнечная погода 11 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,