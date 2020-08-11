Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 11 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 11 августа:

Вероятность магнитных бурь – 2%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что во вторник сохранится благоприятная синоптическая ситуация. Солнце находится в фазе низкой активности, в ближайшие несколько дней возмущения не повлияют на самочувствие.

Кризисным специалисты называют период с 20 по 21 августа, в это время Землю настигнет магнитная буря средней интенсивности. Она опасна прежде всего для гипертоников, людей, которые имеют проблемы с сосудами.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,