Магнитные бури сегодня в Украине

11 августа 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 11 августа?

Магнитные бури в августе   

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Синоптики сообщают, что во вторник сохранится благоприятная синоптическая ситуация. Солнце находится в фазе низкой активности, в ближайшие несколько дней возмущения не повлияют на самочувствие. 

Солнечная погода 11 августа:       

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Кризисным специалисты называют период с 20 по 21 августа, в это время Землю настигнет магнитная буря средней интенсивности. Она опасна прежде всего для гипертоников, людей, которые имеют проблемы с сосудами. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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магнитная буря

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Магнитные бури сегодня в Украине
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Магнитные бури сегодня в Украине

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