Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 13 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 13 августа:

Вероятность магнитных бурь – 15%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что 13 августа солнечная активность начнет расти, возмущения, которые возникнут в этот день, способны повлиять на самочувствие зависимых от метеорологических условий людей, вызвать легкий дискомфорт.

С 13 по 14 августа включительно Земля будет находиться под влиянием геомагнитных возмущений, возможно обострение хронических заболеваний, мигрени.

Еще более мощная магнитная буря ожидает нас в период с 20 по 21 августа.

Советуем заблаговременно к ней подготовиться, на эти дни лучше не планировать ни физических, ни умственных нагрузок.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,