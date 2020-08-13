Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 13 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики сообщают, что 13 августа солнечная активность начнет расти, возмущения, которые возникнут в этот день, способны повлиять на самочувствие зависимых от метеорологических условий людей, вызвать легкий дискомфорт.
Солнечная погода 13 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Еще более мощная магнитная буря ожидает нас в период с 20 по 21 августа.
Советуем заблаговременно к ней подготовиться, на эти дни лучше не планировать ни физических, ни умственных нагрузок.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,