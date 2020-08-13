Магнитные бури сегодня в Украине

13 августа 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 13 августа?

Магнитные бури в августе   

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Синоптики сообщают, что 13 августа солнечная активность начнет расти, возмущения, которые возникнут в этот день, способны повлиять на самочувствие зависимых от метеорологических условий людей, вызвать легкий дискомфорт. 

Солнечная погода 13 августа:         

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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С 13 по 14 августа включительно Земля будет находиться под влиянием геомагнитных возмущений, возможно обострение хронических заболеваний, мигрени.

Еще более мощная магнитная буря ожидает нас в период с 20 по 21 августа.

Советуем заблаговременно к ней подготовиться, на эти дни лучше не планировать ни физических, ни умственных нагрузок. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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