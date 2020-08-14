Магнитные бури сегодня в Украине
14 августа 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 14 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики предупреждают, что в пятницу, 14 августа, продолжится незначительная магнитная буря, которая, тем не менее, может негативно повлиять на самочувствие людей, зависимых от метеорологических условий.
Солнечная погода 14 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 20%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,