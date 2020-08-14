Магнитные бури сегодня в Украине

14 августа 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 14 августа?

Магнитные бури в августе    

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Синоптики предупреждают, что в пятницу, 14 августа, продолжится незначительная магнитная буря, которая, тем не менее, может негативно повлиять на самочувствие людей, зависимых от метеорологических условий. 

Солнечная погода 14 августа:         

  • Вероятность магнитных бурь – 20%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Впереди нас ожидает мощный геомагнитный всплеск. В период с 20 по 21 августа желательно полностью отказаться от любых нагрузок, как физических, так и эмоциональных. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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