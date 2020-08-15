Магнитные бури сегодня в Украине

15 августа 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 15 августа?

Магнитные бури в августе    

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Синоптики сообщают, что магнитные возмущения, которые беспокоили нас в четверг и пятницу, полностью сойдут на нет. Ожидается благоприятная солнечная погода, которая не принесет неприятностей в субботу. 

Солнечная погода 14 августа:          

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Важно заранее подготовиться к еще одной волне магнитных бурь, ожидаемой 20 и 21 августа. Интенсивность бури будет выше среднего, поэтому почувствовать дискомфорт могут не только метеозависимые, но и все украинцы.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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