Магнитные бури сегодня в Украине
15 августа 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 15 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики сообщают, что магнитные возмущения, которые беспокоили нас в четверг и пятницу, полностью сойдут на нет. Ожидается благоприятная солнечная погода, которая не принесет неприятностей в субботу.
Солнечная погода 14 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,