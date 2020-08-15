Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 15 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 14 августа:

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что магнитные возмущения, которые беспокоили нас в четверг и пятницу, полностью сойдут на нет. Ожидается благоприятная солнечная погода, которая не принесет неприятностей в субботу.

Важно заранее подготовиться к еще одной волне магнитных бурь, ожидаемой 20 и 21 августа. Интенсивность бури будет выше среднего, поэтому почувствовать дискомфорт могут не только метеозависимые, но и все украинцы.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,