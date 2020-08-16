Магнитные бури сегодня в Украине
16 августа 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 16 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики сообщают, погода в воскресенье не преподнесет негативных сюрпризов. Солнечная активность находится на низком уровне, она не станет причиной ухудшения самочувствия.
Солнечная погода 16 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,