Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 16 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 16 августа:

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, погода в воскресенье не преподнесет негативных сюрпризов. Солнечная активность находится на низком уровне, она не станет причиной ухудшения самочувствия.

Следующая магнитная буря, к которой синоптики советуют подготовиться, ожидается 20 и 21 августа. Возмущения будут достаточно интенсивными, постарайтесь не перенапрягаться в этот день, следует перенести поход в спортзал.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,