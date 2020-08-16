Магнитные бури сегодня в Украине

16 августа 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 16 августа?

Магнитные бури в августе    

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Синоптики сообщают, погода в воскресенье не преподнесет негативных сюрпризов. Солнечная активность находится на низком уровне, она не станет причиной ухудшения самочувствия.

Солнечная погода 16 августа:           

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следующая магнитная буря, к которой синоптики советуют подготовиться, ожидается 20 и 21 августа. Возмущения будут достаточно интенсивными, постарайтесь не перенапрягаться в этот день, следует перенести поход в спортзал. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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