16 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 августа 2020 00:30 Алла Лысак
16 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

16 августа является 229 днем года, до конца года осталось 137 дней. 

Какой праздник 16 августа 2020?             

Памятные даты 16 августа, годовщины и события

В 1788 году Францию объявили банкротом.

В 1804 году в Булонском лесу впервые наградили орденом Почетного легиона.

В 1925 году на экраны вышел легендарный фильм Золотая лихорадка.

В 1960 году основана Международная академия астронавтики. 

16 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 16 августа

16 августа родились американский джазовый гитарист Билл Эванс, поп-дива Мадонна, кинорежиссер Джеймс Кэмерон. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Исаакия Малинника 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки выделяли день для сбора урожая малины, а также делали заготовки на зиму. Кроме того, хозяйки занимались сбором лестных орехов. Украинцы верили, что в этот день можно спросить у ветра о погоде предстоящей зимой. 

Приметы на 16 августа

  • Какой Исаак – таков и октябрь.
  • Сильный ветер на Антона – к холодной зиме.
  • 16 августа нельзя подметать, чтобы не вымести свое счастье.

Именинники: Антон (Антоний), Кузьма.

16 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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