16 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
16 августа является 229 днем года, до конца года осталось 137 дней.
Какой праздник 16 августа 2020?
- Праздник воздушно-десантных войск в Соединенных Штатах,
- День детей в Парагвае.
Памятные даты 16 августа, годовщины и события
В 1788 году Францию объявили банкротом.
В 1804 году в Булонском лесу впервые наградили орденом Почетного легиона.
В 1925 году на экраны вышел легендарный фильм Золотая лихорадка.
В 1960 году основана Международная академия астронавтики.
Кто родился 16 августа
16 августа родились американский джазовый гитарист Билл Эванс, поп-дива Мадонна, кинорежиссер Джеймс Кэмерон.
Какой сегодня церковный праздник
- Исаакия Малинника
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 16 августа
- Какой Исаак – таков и октябрь.
- Сильный ветер на Антона – к холодной зиме.
- 16 августа нельзя подметать, чтобы не вымести свое счастье.
Именинники: Антон (Антоний), Кузьма.
Напомним,