Магнитные бури сегодня в Украине
17 августа 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 17 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики прогнозируют благоприятную солнечную погоду, возмущения, если и возникнут в этот день, на самочувствие никакого влияния не окажут. Есть возможность начать неделю бодро и активно!
Солнечная погода 17 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,