Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 17 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 17 августа:

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики прогнозируют благоприятную солнечную погоду, возмущения, если и возникнут в этот день, на самочувствие никакого влияния не окажут. Есть возможность начать неделю бодро и активно!

Ситуация изменится уже 20 августа, начнется магнитная буря, которая продлится до конца 21 августа. Постарайтесь в это время как можно больше отдыхать, желательно избегать напряжения, стрессов и других вещей, негативно влияющих на настроение.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,