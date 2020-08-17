Магнитные бури сегодня в Украине

17 августа 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 17 августа?

Магнитные бури в августе    

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Синоптики прогнозируют благоприятную солнечную погоду, возмущения, если и возникнут в этот день, на самочувствие никакого влияния не окажут. Есть возможность начать неделю бодро и активно!

Солнечная погода 17 августа:            

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Ситуация изменится уже 20 августа, начнется магнитная буря, которая продлится до конца 21 августа. Постарайтесь в это время как можно больше отдыхать, желательно избегать напряжения, стрессов и других вещей, негативно влияющих на настроение. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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