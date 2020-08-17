Какие гормоны могут мешать вам сбросить вес: ТОП-3 источника
Наверняка, каждая из нас мечтает о пропорциональной фигуре без намека на лишний вес.
Кортизол
Кортизол – гормон стресса, который способствует чрезмерному накоплению веса в наиболее поражаемых местах. У девушек это чаще всего бедра, ноги, талия и руки. Зачастую кортизол становится выше при чрезмерном стрессе, который оказывается на организм. Среди наиболее распространенных причин: стрессы на работе, недосыпание, неправильное питание и чрезмерное эмоциональное напряжение.
Тестостерон
Эстроген
Любой уровень эстрогена выше либо ниже нормы может стать причиной лишнего веса. При его росте клетки организма испытывают стресс. Это в свою очередь повышает уровень глюкозы в крови и приводит к лишнему весу. При падении эстрогена организм начинает искать все источники энергии для переработки их в жир, чтобы восполнить уровень глюкозы. Это становится причиной набора веса в нижней части тела.
Напомним,