Какие гормоны могут мешать вам сбросить вес: ТОП-3 источника

17 августа 2020 15:30 Антонина Старовойт
Какие гормоны могут мешать вам сбросить вес: ТОП-3 источника
Какие гормоны могут мешать вам сбросить вес: ТОП-3 источника
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Наверняка, каждая из нас мечтает о пропорциональной фигуре без намека на лишний вес.

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Исправить это можно лишь тогда, когда вы убедитесь, что больше никакие факторы вам не мешают достичь желаемого результата. В частности – гормоны. А могут существенно затруднять этот процесс следующие. 

Кортизол 

Кортизол – гормон стресса, который способствует чрезмерному накоплению веса в наиболее поражаемых местах. У девушек это чаще всего бедра, ноги, талия и руки. Зачастую кортизол становится выше при чрезмерном стрессе, который оказывается на организм. Среди наиболее распространенных причин: стрессы на работе, недосыпание, неправильное питание и чрезмерное эмоциональное напряжение. 

Тестостерон 

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Благодаря тестостерону вы сможете сжечь жир, укрепить кости и мышцы, а также улучшить ваше либидо. Однако возраст и стресс могут снизить этот уровень у женщин. Низкий тестостерон чреват потерей мышечной массы, а также ожирением. 

Эстроген 

Любой уровень эстрогена выше либо ниже нормы может стать причиной лишнего веса. При его росте клетки организма испытывают стресс. Это в свою очередь повышает уровень глюкозы в крови и приводит к лишнему весу. При падении эстрогена организм начинает искать все источники энергии для переработки их в жир, чтобы восполнить уровень глюкозы. Это становится причиной набора веса в нижней части тела. 

Напомним, 

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