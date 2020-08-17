Комаровский назвал фактор, увеличивающий риск развития рака на 80%

17 августа 2020 23:00 Алла Лысак
Комаровский назвал фактор, увеличивающий риск развития рака на 80%
Комаровский назвал фактор, увеличивающий риск развития рака на 80%

Если ребенок в детстве получил солнечные ожоги, со временем возрастет риск развития рака кожи.

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По слова известного украинского ведущего и терапевта доктора Комаровского, достаточно лишь 5 эпизодов солнечных ожогов в детстве, чтобы риск развития меланомы вырос на 80%.  

Доктор напомнил, что именно меланома считается самым опасным раком кожи, как правило, она развивается в зрелом и даже пожилом возрасте.

Но ее причины могут быть заложены еще в детстве. 

Эта связь реальна и многократно доказана статистикой, чаще меланома диагностируется у людей, которые много времени проводили на солнце в детстве и регулярно сталкивались с повреждениями кожи из-за ультрафиолета, солнечными ожогами.

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Отметим, что врачи призывают регулярно осматривать свои родинки для профилактики и своевременного выявления опасных образований. Вызывать беспокойство должны новые родинки, которые быстро растут, а также пигментные пятна, изменившие свой цвет или форму. 

Напомним,

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