Комаровский назвал фактор, увеличивающий риск развития рака на 80%

Если ребенок в детстве получил солнечные ожоги, со временем возрастет риск развития рака кожи.

По слова известного украинского ведущего и терапевта доктора Комаровского , достаточно лишь 5 эпизодов солнечных ожогов в детстве, чтобы риск развития меланомы вырос на 80%.

Доктор напомнил, что именно меланома считается самым опасным раком кожи, как правило, она развивается в зрелом и даже пожилом возрасте.

Но ее причины могут быть заложены еще в детстве.

Эта связь реальна и многократно доказана статистикой, чаще меланома диагностируется у людей, которые много времени проводили на солнце в детстве и регулярно сталкивались с повреждениями кожи из-за ультрафиолета, солнечными ожогами.

Отметим, что врачи призывают регулярно осматривать свои родинки для профилактики и своевременного выявления опасных образований. Вызывать беспокойство должны новые родинки, которые быстро растут, а также пигментные пятна, изменившие свой цвет или форму.

Напомним,