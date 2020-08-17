Комаровский назвал фактор, увеличивающий риск развития рака на 80%
Если ребенок в детстве получил солнечные ожоги, со временем возрастет риск развития рака кожи.
Доктор напомнил, что именно меланома считается самым опасным раком кожи, как правило, она развивается в зрелом и даже пожилом возрасте.
Но ее причины могут быть заложены еще в детстве.
Эта связь реальна и многократно доказана статистикой, чаще меланома диагностируется у людей, которые много времени проводили на солнце в детстве и регулярно сталкивались с повреждениями кожи из-за ультрафиолета, солнечными ожогами.
Напомним,