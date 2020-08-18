Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 18 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 18 августа:

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики предупреждают, что во вторник, 18 августа, солнечная активность может возрасти, хотя и не достигнет тревожных значений. Во вторник вы можете не переживать о возникновении дискомфорта из-за бурь.

Во второй половине недели нас ожидает магнитная буря средней интенсивности, она может повлиять на самочувствие всех украинцев, привести к приступам головной боли, скачкам давления и даже обострению хронических заболеваний органов.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,