Магнитные бури сегодня в Украине

18 августа 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 18 августа?

Магнитные бури в августе    

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Синоптики предупреждают, что во вторник, 18 августа, солнечная активность может возрасти, хотя и не достигнет тревожных значений. Во вторник вы можете не переживать о возникновении дискомфорта из-за бурь.

Солнечная погода 18 августа:             

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Во второй половине недели нас ожидает магнитная буря средней интенсивности, она может повлиять на самочувствие всех украинцев, привести к приступам головной боли, скачкам давления и даже обострению хронических заболеваний органов. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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