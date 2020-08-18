Магнитные бури сегодня в Украине
18 августа 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 18 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики предупреждают, что во вторник, 18 августа, солнечная активность может возрасти, хотя и не достигнет тревожных значений. Во вторник вы можете не переживать о возникновении дискомфорта из-за бурь.
Солнечная погода 18 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,