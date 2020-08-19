Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во среду, 19 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 19 августа:

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в среду активность солнца продолжит возрастать, однако возмущения этого дня не приведут к дискомфорту у людей, которые являются зависимыми от метеорологических условий.

Изменится ситуация уже завтра, начнется магнитная буря, которая продлится вплоть до 21 августа. В это время постарайтесь побольше отдыхать, избегать психоэмоционального напряжения, стрессов и общения с людьми, которые являются токсичными.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,