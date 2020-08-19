Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури во среду, 19 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики сообщают, что в среду активность солнца продолжит возрастать, однако возмущения этого дня не приведут к дискомфорту у людей, которые являются зависимыми от метеорологических условий.
Солнечная погода 19 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,