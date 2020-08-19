Магнитные бури сегодня в Украине

19 августа 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во среду, 19 августа?

Магнитные бури в августе     

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Синоптики сообщают, что в среду активность солнца продолжит возрастать, однако возмущения этого дня не приведут к дискомфорту у людей, которые являются зависимыми от метеорологических условий.

Солнечная погода 19 августа:             

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Изменится ситуация уже завтра, начнется магнитная буря, которая продлится вплоть до 21 августа. В это время постарайтесь побольше отдыхать, избегать психоэмоционального напряжения, стрессов и общения с людьми, которые являются токсичными. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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