Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 20 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 20 августа:

Вероятность магнитных бурь – 29%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики предупреждают о резком повышении солнечной активности, магнитная буря начнется завтра утром и продлится до конца пятницы, 21 августа. К сожалению, она может спровоцировать ухудшение состояния.

Магнитная буря в ближайшие дни способна спровоцировать скачки давления, обострение хронических заболеваний и другие проблемы со здоровьем. Поэтому очень важно держать себя в спокойствии и избегать любых стрессов, как на работе, так и дома.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,