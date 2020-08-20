Магнитные бури сегодня в Украине

20 августа 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 20 августа?

Магнитные бури в августе     

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Синоптики предупреждают о резком повышении солнечной активности, магнитная буря начнется завтра утром и продлится до конца пятницы, 21 августа. К сожалению, она может спровоцировать ухудшение состояния. 

Солнечная погода 20 августа:              

  • Вероятность магнитных бурь – 29%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Магнитная буря в ближайшие дни способна спровоцировать скачки давления, обострение хронических заболеваний и другие проблемы со здоровьем. Поэтому очень важно держать себя в спокойствии и избегать любых стрессов, как на работе, так и дома. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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