Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 20 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики предупреждают о резком повышении солнечной активности, магнитная буря начнется завтра утром и продлится до конца пятницы, 21 августа. К сожалению, она может спровоцировать ухудшение состояния.
Солнечная погода 20 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 29%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,