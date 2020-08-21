Магнитные бури сегодня в Украине

21 августа 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 21 августа?

Магнитные бури в августе     

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Синоптики сообщают, что в пятницу геомагнитная обстановка останется сложной. Ожидается продолжение магнитной бури, которая началась в четверг, 20 августа. Солнечная активность снизится к вечеру. 

Советуем избегать стрессов и напряженной работы, пить больше воды и гулять на свежем воздухе. 

Солнечная погода 21 августа:              

  • Вероятность магнитных бурь – 30%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Последняя магнитная буря лета 2020 состоится 29 августа. Она будет средней по интенсивности, соответственно, может спровоцировать ухудшение самочувствия людей, которые являются зависимыми от метеорологических условий.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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