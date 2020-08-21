Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 21 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики сообщают, что в пятницу геомагнитная обстановка останется сложной. Ожидается продолжение магнитной бури, которая началась в четверг, 20 августа. Солнечная активность снизится к вечеру.
Советуем избегать стрессов и напряженной работы, пить больше воды и гулять на свежем воздухе.
Солнечная погода 21 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 30%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,