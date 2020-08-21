ТОП-3 причины, почему у вас появились круги под глазами
Надоели синяки под глазами? Возможно, проще избавиться от их причины появления.
Хроническая усталость
Постоянное недосыпание, частая работа за компьютером и зависимость от мобильного телефона приводят к гипоксии, нарушению микроциркуляции в тканях, венозному застою. Из-за этого синяки под глазами могут достигать поразительно больших размеров.
Аллергия и заложенность носа
Анемия
Это заболевание также чревато проявлением себя под глазами. Решить эту проблему трудно исходя из того, что нужно прежде всего заняться устранением более опасного заболевания. Быстро избавиться от синяков поможет косметический уход: к примеру, процедуры в салоне. Напомним,