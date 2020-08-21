ТОП-3 причины, почему у вас появились круги под глазами

ТОП-3 причины, почему у вас появились круги под глазами

Надоели синяки под глазами? Возможно, проще избавиться от их причины появления.

Хроническая усталость

Так почему же они все-таки появляются? Как оказалось, причина более, чем понятна.

Постоянное недосыпание, частая работа за компьютером и зависимость от мобильного телефона приводят к гипоксии, нарушению микроциркуляции в тканях, венозному застою. Из-за этого синяки под глазами могут достигать поразительно больших размеров.

Аллергия и заложенность носа

Анемия

При соответствующем насморке дыхание из носа наругается. В следствие этого, вены расширятся и начинают сильно просвечиваться через тонкую кожу нижнего века. Благодаря этому создается сильное впечатление синих кругов под глазами.

Это заболевание также чревато проявлением себя под глазами. Решить эту проблему трудно исходя из того, что нужно прежде всего заняться устранением более опасного заболевания. Быстро избавиться от синяков поможет косметический уход: к примеру, процедуры в салоне. Напомним,