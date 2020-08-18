Одесса или Турция: ТОП-3 причины полететь заграницу в этом году

До лета – чуть меньше двух недель. А сезон моря как раз в самом разгаре.

Стоимость

Все еще сомневаетесь, куда поехать в эпоху пандемии: Турцию либо родную Одессу . Тогда обязательно обратите ваше внимание в пользу троих тезисов по поводу первой.

За Турцию и Одессу вы заплатите примерное одинаковую сумму денег. При этом в Турции вы не будете переплачивать за невкусные коктейли, мидии с рапанчиками и невежливых туристов. Дело в том, что стоимость отдыха заграницей существенно снизилась из-за низкого спроса. А вот в Одессу в этом году едут все, кому не лень.

Меры безопасности

Красоты

Признаться честно, еще не один турист не жаловался на подход персонала в Турции к карантинным мерам. Они все в масках, в отелях соблюдается режим социального дистанциирования, а пляжи ограждены друг от друга специальными табличками. Что же говорить об Одессе. Тут считают, что коронавируса нет в принципе. Поэтому и носить маски – лишняя трата и ресурсов и денег.

Что тут говорить, Мармарис и Фетхие – отличный симбиоз гор и моря. Кемер и Бодрум поражают своими красотами и пляжами. А при желании можно отправиться на экскурсии к местам силы и истории. Одесса не может переплюнуть Турцию, поскольку не блещет уж таким большим разнообразием.

Напомним,