В Минздраве сообщили, когда украинцы смогут путешествовать по Европе
17 июля 2020 10:30
В Минздраве сообщили, когда украинцы смогут путешествовать по Европе
Украина все еще находится в красной зоне из-за пандемии коронавируса.
Читайте такжеБолгария открыла границы для украинцев: придется ли сдавать тест и ехать на обсервацию?Пребывание в так называемой красной зоне по коронавирусу связано с количеством случаев инфицирования COVID-19 в стране за сутки. Как только этот параметр начнет падать, Европейский Союз сможет пересмотреть свое решение касательно Украины.
Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
В ЕС разработали специальные нормы, для Украины они тоже есть. Это примерно 480 новых случаев за день, не больше. Если мы продержимся на таком уровне две недели, границы откроют. Но сейчас мы почти в два раза этот показатель превышаем.
Напомним,