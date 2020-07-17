В Минздраве сообщили, когда украинцы смогут путешествовать по Европе

В Минздраве сообщили, когда украинцы смогут путешествовать по Европе

Украина все еще находится в красной зоне из-за пандемии коронавируса.

Пребывание в так называемой красной зоне по коронавирусу связано с количеством случаев инфицирования COVID-19 в стране за сутки. Как только этот параметр начнет падать, Европейский Союз сможет пересмотреть свое решение касательно Украины.

Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Однако туристам рано собирать чемоданы, подчеркнул министр, ведь положительной динамики необходимо не только достигнуть, но и удерживать ее две недели.

В ЕС разработали специальные нормы, для Украины они тоже есть. Это примерно 480 новых случаев за день, не больше. Если мы продержимся на таком уровне две недели, границы откроют. Но сейчас мы почти в два раза этот показатель превышаем.

Отметим, что за последние сутки в Украине зафиксировали 809 новых случаев коронавируса, 11 человек скончались.

Напомним,