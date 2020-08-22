Магнитные бури сегодня в Украине
22 августа 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 22 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики отмечают, что в субботу, 22 августа, геомагнитная обстановка будет благоприятной и стабильной, солнечная активность на низком уровне. Сошла на нет магнитная буря, которая возникла 20 августа, переживать нет причин.
Солнечная погода 22 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,