Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 22 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 22 августа:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики отмечают, что в субботу, 22 августа, геомагнитная обстановка будет благоприятной и стабильной, солнечная активность на низком уровне. Сошла на нет магнитная буря, которая возникла 20 августа, переживать нет причин.

Последняя геомагнитная буря ожидается 29 августа. В этот день желательно не работать физически. Возмущения могут спровоцировать обострение хронических заболеваний, а также скачки давления, измеряйте его несколько раз в день.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,