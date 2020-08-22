Магнитные бури сегодня в Украине

22 августа 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 22 августа?

Магнитные бури в августе     

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Синоптики отмечают, что в субботу, 22 августа, геомагнитная обстановка будет благоприятной и стабильной, солнечная активность на низком уровне. Сошла на нет магнитная буря, которая возникла 20 августа, переживать нет причин.

Солнечная погода 22 августа:               

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Последняя геомагнитная буря ожидается 29 августа. В этот день желательно не работать физически. Возмущения могут спровоцировать обострение хронических заболеваний, а также скачки давления, измеряйте его несколько раз в день. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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