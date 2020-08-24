Магнитные бури сегодня в Украине

24 августа 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 24 августа?

Магнитные бури в августе      

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Синоптики сообщают, что на День независимости Украины ожидается благоприятная геомагнитная обстановка. Возмущения, если и возникнут, не приведут к ухудшению самочувствия в праздник. 

Солнечная погода 24 августа:               

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Последняя летняя магнитная буря прогнозируется 29 августа, в этот день желательно не заниматься тяжелым трудом, провоцировать мигрень и скачки давления могут стресс, напряжение на работе, ссоры и конфликты.

Проведите день спокойно!

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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