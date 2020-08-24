Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 24 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 24 августа:

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что на День независимости Украины ожидается благоприятная геомагнитная обстановка. Возмущения, если и возникнут, не приведут к ухудшению самочувствия в праздник.

Последняя летняя магнитная буря прогнозируется 29 августа, в этот день желательно не заниматься тяжелым трудом, провоцировать мигрень и скачки давления могут стресс, напряжение на работе, ссоры и конфликты.

Проведите день спокойно!

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,