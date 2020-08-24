Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 24 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики сообщают, что на День независимости Украины ожидается благоприятная геомагнитная обстановка. Возмущения, если и возникнут, не приведут к ухудшению самочувствия в праздник.
Солнечная погода 24 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Проведите день спокойно!
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,